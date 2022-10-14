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Spor, Futbol

Gaziantep FK yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Mehmet Akif Parlak   | 14.10.2022
Gaziantep FK yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 12 gole engel olamadı.

Son 5 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy'dan yaralanamayacak olan teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı süren Mustafa Eskihellaç'tan yoksun bir kadro oluşturacak.

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