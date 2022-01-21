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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 22'nci hafta maçları yapılacak.

Emre Doğan   | 21.01.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 22'nci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21'inci hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)

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