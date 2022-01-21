Futbolda haftanın programı

İstanbul
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 22'nci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21'inci hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Yarın:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.