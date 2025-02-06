Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin KolAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.