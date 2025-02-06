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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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