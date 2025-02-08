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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Kasımpaşa, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Karadeniz ekibi ise 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle 27 puan topladı. Çaykur Rizespor, 23. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

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