Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

İstanbul/Antalya
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, topladıkları 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, elde ettiği 25 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Dikmen'in Antalyaspor kadrosunda yer alıp almayacağı maç saatinde netlik kazanacak
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.
Onvo Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.
Akdeniz temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 25 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.