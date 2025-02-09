Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek

Trabzon
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.