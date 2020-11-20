Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig'de 9. hafta, TFF 1. Lig'de ise 10. hafta maçları oynanacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)
22 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.