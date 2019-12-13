Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
Yarın:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
Yarın:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.