Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.

Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Diagne eski takımına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

İkinci yarıda 4 maçta 4 mağlubiyet

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

Mustafa Denizli eski takımına karşı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

Mustafa Denizli eski takımına karşı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa 30. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.