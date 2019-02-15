Beşiktaş Malatya'da kazandı

MALATYA

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

1. dakikada konuk takım Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ertaç Özbir'in kısa düşen topunda Murat Yıldırım'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı sağ kanattaki Lens kaptı. Hollandalı futbolcunun bekletmeden ortasında arka direkte altıpas içerisinde uygun durumdaki Burak Yılmaz topu ıskaladı. Pozisyonu takip eden Güven Yalçın'ın sol çaprazdan vuruşunda, ev sahibi takım savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Mina'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas üzerinde yükselen Ömer Şişmanoğlu topa dokunamayınca ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

18. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top, ters kanattan auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, son çizgiye girerek yerden ortasını yaptı. Altıpas üzerinde topla buluşan Ljajic, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken zaman kaybedince Chebake ve Ertaç Özbir, siyah-beyazlı futbolcunun rahat vuruş yapmasını önledi. Buna rağmen kaleye yönelen topu Mina çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

34. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Dorukan Toköz'ün kafayla vurduğu top, üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Ljajic'in vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Lens'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle hakem Cüneyt Çakır, Adem Büyük'e sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, tecrübeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz'ın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

50. dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafayla aşırdığı topu altıpas içerisinde Hutchinson ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Murat Akça'nın kaybettiği topla çok adamla çıkan Beşiktaş'ta sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, pasını daha uygun durumdaki Lens'e aktardı. Penaltı noktası üzerinde Hollandalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

Aynı dakika içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası ön çizgisi üzerinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Karius'un sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

70. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasa hareketlenen Ljajic'in bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

90+1. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında altıpas önünde uygun durumda Kagawa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.