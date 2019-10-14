Fransa-Türkiye maçının takım kadroları belli oldu

Istanbul
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Stade de France
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)
Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak YılmazAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.