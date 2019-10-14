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Spor, Futbol

Fransa-Türkiye maçının takım kadroları belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 14.10.2019
Fransa-Türkiye maçının takım kadroları belli oldu

Istanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



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