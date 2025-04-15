Trabzonsporlu Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi

Trabzon
Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.