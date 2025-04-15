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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Göktuğ Ergün  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Trabzonsporlu Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi

Trabzon

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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