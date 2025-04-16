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Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler PSG ve Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonucunda Paris Saint-Germain (PSG) ve Barcelona yarı finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler PSG ve Barcelona

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına, iki çeyrek final rövanş mücadelesiyle devam edildi.

İspanyol ekibi Barcelona, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Westfalen Stadı'ndaki mücadelede Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.

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Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1’e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

PSG, İngiltere'de yenilse de turu geçmeyi bildi

Gecenin diğer rövanş mücadelesinde ilk maçı 3-1 kazanan Fransa temsilcisi PSG, İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk oldu.

Villa Park'da oynanan karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.​​​​​​​

Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu.

PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

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