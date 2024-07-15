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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fatih Erel  | 15.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na annesi ve abisiyle gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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