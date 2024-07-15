Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na annesi ve abisiyle gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.
Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.