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Spor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

Fatih Erel  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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