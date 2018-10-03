Fenerbahçe'nin konuğu Spartak Trnava

İSTANBUL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.
Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Muhabir: Süha Gür