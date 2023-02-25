Yukatel Kayserispor deplasmanda kazandı

Giresun
6. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Mane, yerden plase vuruşla topu kaleci Onurcan Piri'nin solundan filelere gönderdi: 0-1.
12. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Savicevic'in yerden şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
17. dakikada Mane'nin sol kanattan savunmanın arkasına aşırdığı topa iyi hareketlenen Cardoso'nun ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Onurcan Piri sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Thiam'ın kontrol edip yerden düzgün vurduğu top filelere gitti: 0-2.
44. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Serginho, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşma öncesi Giresunspor altyapısında yetişen, sezon başı Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı, sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi. Bolat'ın videosu skorboarddan gösterildi.
Öte yandan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Seyirciler, maçtan önce iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı.
İkinci yarı
53. dakikada Serginho'nun sağdan ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Borja Sainz'ın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.
58. dakikada Bitexen Giresunspor farkı 1'e indirdi. Serginho'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında Bajic, yerden düzgün vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-2.
65. dakikada ceza sahasına giren Serginho'nun sol ayağıyla sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
83. dakikada Mane'nin orta sahanın solundan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Thiam'ın, ceza sahası içerisine girdikten sonra boş pozisyonda yerden plase vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çeldi.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.