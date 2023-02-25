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Spor, Futbol

Göztepe ile Başakşehir depremzedeler için özel maçta karşılaştı

Geliri depremzedeler için kamu kurumlarına aktarılacak karşılaşmada Göztepe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Ali Korkmaz   | 25.02.2023
Göztepe ile Başakşehir depremzedeler için özel maçta karşılaştı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve her iki ekibin de birçok futbolcusuna şans verdiği müsabakada takımlar skoru değiştiremedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.

"Türkiye tek yürek"

Maçın hakemleri ve üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Türkiye tek yürek" yazılı tişörtler giyen futbolcular, müsabakaya "Yaralarımızı birlikte saracağız." yazılı pankartla çıktı.

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iki takım futbolcuları, müsabakadan önce taraftarların isteğiyle tribünleri selamladı.

Göztepeli taraftarlar, Emre Belözoğlu'na çiçek takdim etti.

Karşılaşmayı takip edenler, depremden etkilenen illerin plaka numaralarına göre ilgili dakikalarda her kente destek tezahüratında bulundu.

Geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakada yaklaşık 2 bin 500 kişi tribünlerde yer alırken, karşılaşmayı az sayıda Karşıyaka taraftarı da takip etti.

Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, o tarihten sonra iç sahada taraftarıyla buluştu.

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