Fenerbahçe ligde 77 gün sonra kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında Mehmet Ekici'nin iki ve Mehmet Topal'ın bir golüyle 3-2 yenerek 77 gün sonra ligde galibiyet elde etti.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

2. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Ayew'in soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Mehmet Ekici'ye çıkardı. Mehmet'in gelişine sol ayağının dışıyla vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

31. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Mehmet Ekici'nin barajın yanından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

34. dakikada gelişen hızlı atakta Mehmet Ekici'nin savunma arkasına attığı pasta Murat Yıldırım'ın kafasından seken top arkada Soldado'nun önünde kaldı. Topla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan İspanyol futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Farnolle kornere çeldi.

42. dakikada sağdan topla hareketlenen Isla'nın etkili ortasında ön direkte Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor yeniden beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazına atılan uzun topu Mina kafayla altıpas önüne indirdi. Topa ayak sokan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

48. dakikada Benzia'nın sol ayağıyla plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

61. dakikada Isla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Dirar, sağ çaprazda Erkan Kaş'ın müdahalesiyle düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada kullanılan penaltıda Mehmet Ekici'nin vuruşunda kaleci Farnolle sağına gelen topu çıkardı.

66. dakikada Chebake'nin savunma arkasına pasıyla topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada hücum yönünün sağından Mehmet Ekici ile kullanılan köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe üçüncü kez öne geçti. Valbuena'nın hücum yönünden kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Sadık'ın kafa vuruşunda top kaleciden sekti. Altıpas içinde müsait durumda Mehmet Topal meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-2.

90. dakikada sağdan topla hareketlenen Moses'in rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

90+7. dakikada Ahmed'in topu ortaladığı pozisyonda, kaleci Volkan'ın hatasında Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arkaya açıldı. Ceza sahası içinde Guilherme'nin boş kaleye kafa vuruşunda Sadık topu çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra "Mehmetleriyle" kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-2 yenerek 77 gün sonra ligde maç kazandı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 hafta sonra galip geldi. Son galibiyetini 11 Kasım 2018'de Aytemiz Alanyaspor karşısında alan sarı-lacivertlilerin yüzü 77 gün sonra gülmüş oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve 14. basamağa çıktı.

Süper Lig'de 5 maç sonra kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 32 puanla 3. sırada tamamladı.

Ersun Yanal'la ilk 3 puan

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Yanal'la çıktığı ilk 3 maçta beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, galibiyet hasretini Evkur Yeni Malatyaspor karşısında dindirdi.

Mehmet Topal ıslıklandı, golünü attı

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mehmet Topal, attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isimlerden oldu.

Maçın son bölümlerinde top ayağına geldiğinde taraftarın ıslıkla protestosuna maruz kalan Mehmet Topal, 86. dakikada attığı golle kritik galibiyette başrol oynadı.

Mehmet Ekici'den Süper Lig'de ilk gollerini attı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21. Süper Lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Mehmet, Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını 2 ve 31. dakikalarda havalandırdı.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

Golleri attı, penaltıyı kaçırdı

Fenerbahçe'nin ilk iki golüne imza atan Mehmet Ekici, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Fabien Farnolle'yi geçemeyen Mehmet Ekici, kariyerinde ilk "hat-trick" yapma fırsatını da kaçırdı.

Moses ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Maçın 67. dakikasında Yassine Benzia'nın yerine oyuna dahil olan Moses, gösterdiği performansla taraftardan alkış aldı.

Oyundan çıkan Benzia ise taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe ilk kez 3 gol attı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 gol attı.

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, ligde 17 maç aradan sonra rakip filelere 3 gol göndermeyi başardı.

Sadık Çiftpınar'dan kritik hamle

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, 90+7. dakikada çizgiden çıkardığı topla galibiyette önemli rol oynadı.

Son dakikada gelişen konuk ekip atağında Volkan Demirel'in boşa çıkmasıyla Guilherme'nin kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan topu Sadık kafasıyla engelledi.

Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar da Sadık'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçeli futbolculardan Guilherme'ye tepki

Karşılaşmanın ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlık nedeniyle Adem Büyük'ün yerde kalmasına rağmen takım arkadaşı Guilherme Costa Marques'in topu dışarı atmamasına Fenerbahçeli futbolcular tepki gösterdi.

Top kendisine geldiği zaman duraksayan Guilherme'yi gören Fenerbahçeliler de Brezilyalının topu dışarı atmasını bekledi. Guilherme, topu dışarı atmayıp ceza sahasına doğru yöneldi ve araya giren Mauricio Isla, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Topun dışarı çıkmasıyla bütün Fenerbahçeli futbolcular, Guilherme'nin üzerine doğru koştu. İki yedek kulübesi de korner çizgisinin olduğu yerde çıkan tartışmayı ayırmaya gitti. Tartışma sonrası Fenerbahçe'den Roberto Soldado, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ise Guilherme sarı kartla cezalandırıldı.