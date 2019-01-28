MKE Ankaragücü sahasında yenildi

Fotoğraf: AA/Güven Yılmaz

ANKARA



2. dakikada hakem Halis Özkahya, rakip takım atağı sırasında ceza alanı içinde MKE Ankaragücü'nden Erdem Özgenç'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor, 7. dakikada Djalma'nın kullandığı penaltı atışı sonrasında 1-0 öne geçti.

12. dakikada Nsakala'nın kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Junior Fernandes, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağa iyi vuramayınca top kalecide kaldı.

15. dakikada Erdem Özgenç'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada topu bir anda önünde bulan Efecan Karaca çalımlarla ceza alanına girdi ancak vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top kaleci Haydar Yılmaz'ın ellerinde kaldı.

48. dakikada Kenan Özer'in kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Faty'nin aşırtma vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cisse'nin şutunda kaleci topu elleriyle uzaklaştırdı.

55. dakikada Djedje'nin hatasıyla topu kapan Efecan Karaca, topu ceza alanı içindeki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

63. dakikada Moulin'in kullandığı köşe atışında ön direkte İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar