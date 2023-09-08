Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu

Ankara
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kupalarındaki play-off turları nedeniyle federasyon tarafından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:
26 Eylül Salı:
20.30 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Eylül Çarşamba:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
28 Eylül Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.