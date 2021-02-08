Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

İstanbul
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.
Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım da, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Medipol Başakşehir'de çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.
Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.
Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.