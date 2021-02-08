Euro
8.48
Dolar
7.04
BIST 100
1,539.82
Altın
1,817.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Süha Gür, Hilmi Sever   | 08.02.2021
Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

İstanbul

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım da, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Medipol Başakşehir'de çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.

Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki
'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'

'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi