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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Max Kruse Denizli'ye götürülmedi

Milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada sakatlık sorunu yaşayan oyunculardan Emre Belözoğlu kafilede yer alırken, Max Kruse ise Denizli'ye götürülmedi.

Süha Gür   | 19.10.2019
Fenerbahçe'de Max Kruse Denizli'ye götürülmedi

İstanbul

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, kafileye dahil edilmedi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada sakatlık sorunu yaşayan Emre Belözoğlu ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

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