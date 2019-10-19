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Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Hakan Burak Altunöz   | 19.10.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile genç futbolcuyu evinde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Abdülkadir ile sohbet eden Ağaoğlu'nun, bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Ağaoğlu ve Alp'in, Abdülkadir Ömür'e yaptığı ziyarette yer sofrasında birlikte yedikleri yemeğe ait fotoğrafa da yer verildi.

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