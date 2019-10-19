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Barcelona yıldızlarıyla güldü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti.

Berad Büyük   | 19.10.2019
Barcelona yıldızlarıyla güldü

İstanbul

La Liga'ya Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.

Antoine Griezmann'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip, Lionel Messi'nin 58. ve Luis Suarez'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.

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