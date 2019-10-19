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Spor, Futbol

Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile Vodafone Park'ta yapacağı üçüncü hafta karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

Metin Arslancan   | 19.10.2019
Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu

İstanbul

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile Vodafone Park'ta yapacağı üçüncü hafta karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın biletleri, 21 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak.

Mücadelenin bilet fiyatları 100 ile 875 lira arasında değişiyor.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

1903 C: 875 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 A-E: 750 lira

VIP: 750 lira

Kategori 1: 265 lira

Kategori 2: 250 lira

Kategori 3: 225 lira

Kategori 4: 215 lira

Kategori 5: 180 lira

Kategori 6: 165 lira

Kategori 7: 110 lira

Kategori 8: 100 lira

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