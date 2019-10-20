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Spor, Futbol, Barış Pınarı Harekatı

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları maçta ısınmak için sahaya üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı.

Sebahatdin Zeyrek   | 20.10.2019
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

Denizli

Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları karşılaşmada sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.

Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.

Denizlispor tribünlerinden de Mehmetçik'e destek

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı.

Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.

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