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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Hakan Burak Altunöz,Hilmi Sever,Emrah Oktay   | 21.10.2019
UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Trabzon, İstanbul

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 3. hafta maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Julian Weinberger görev yapacak.

Beşiktaş-Braga maçına İspanyol hakem 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem 

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

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