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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Ercan Doğan   | 21.10.2019
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı.

Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi'ye mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve kongre divan başkanı Uluç Gürkan verdi.

Mazbata töreninin ardından bir konuşma yapan Çebi, çok sağlıklı ve nezih bir kongreyi geride bıraktıklarını belirterek, "Seçim sürecini muhteşem ve naif yöneten Tevfik Yamantürk'e ve arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Aldığımız mazbatalar bizim aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği bir yetki belgesidir." dedi.

Belli bir süre için göreve geldiklerine dikkati çeken Çebi, şunları söyledi:

"Mazbata almak onur ve gururdur çünkü Beşiktaş'ı temsil edeceksiniz. Bu onurun süreli olduğunu unutmayalım. Kısa sürede ne kadar iş yaparsak Beşiktaş'a o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz. Aldığımız mazbatalar sürelidir, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çıkıp toplantıya bir an önce başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dördüncü kez mazbata alma mutluluğu yaşadığını kaydeden Çebi, "Allah sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti. Seçimli genel kurulda oy kullananlara teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun, Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın da ömrünü uzun etsin." diye konuştu.



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