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Spor, Futbol

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Türk gözlemciler Sabri Çelik, Erol Ersoy ve Murat Ilgaz, UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

Süha Gür   | 21.10.2019
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik, Portekiz'in Sporting CP ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasında görev yapacak.

Erol Ersoy ise Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 22 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi A grubu müsabakasında görevli olacak.

Murat Ilgaz da Fransa'nın Lille ile İspanya'nın Valencia takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.

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