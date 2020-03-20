Fenerbahçe'den 'öncelikli maaş' açıklaması

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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübünden 'öncelikli maaş' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Süha Gür   | 20.03.2020
Fenerbahçe Kulübünden 'öncelikli maaş' açıklaması

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Özsoy, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, basketbol takımı oyuncularından önce başantrenör Obradovic'e ödeme yapıldığına ilişkin haberlerin maksatlı olduğunu savundu.

Obradovic'in her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden biri olduğunu aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Yıllardır elde ettiği tüm başarıların da en büyük sırrı, ekibiyle oluşturduğu bu sıkı bağlılık ve uyumdur. Fenerbahçe Beko'nun maaş ödemelerinde Zeljko Obradovic'e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve başantrenörümüz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır. Zeljko Obradovic'in maaş ödemeleri de dahil tüm konularda önceliği her zaman ekibine ve oyuncularına verdiğinin en yakın şahidi olarak, çıkarılan bu spekülasyonları son derece maksatlı bulduğumu belirtmek isterim."

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