TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.