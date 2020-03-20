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Spor, Futbol

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Emrah Oktay   | 20.03.2020
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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