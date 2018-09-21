Semih Özsoy'dan Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy, Fikret Orman'ın sözlerine tepki göstererek, "Fikret Orman'ın söylediği 'katletme' sporda yeri olmayan bir kelime. Benim anladığım bu sözler Aykut Kocaman'a. Bu açıklamalarını anlamsız bulduk." dedi.

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, TRT Spor'da Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ajans Saati programında, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ile İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün gündeme ve Beşiktaş ile 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak derbiye ilişkin sorularını yanıtladı.

Fikret Orman'ın daha önce yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı hedef gösterdiğini iddia eden Özsoy, "Kınıyorum. Samimiyet her platformda olmalı. Fikret Orman'ın söylediği şeyleri eyleme dönüştürmesi gerek. Konya'daki maçtan sonra ağırlamaktan şeref duyarız dediğimiz insanların bizim hakkımızdaki beyanları üzücü. Fikret Orman'ın söylediği 'katletme' sporda yeri olmayan bir kelime. Benim anladığım bu sözler Aykut Kocaman'a. Fikret Orman'ın bu açıklamalarını anlamsız bulduk." ifadelerini kullandı.

"Katletme" kelimesinin sporda yerinin olmadığını aktaran Semih Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aykut hoca bunları hak etmiyor. Geçmişe sünger çekilecekse aynaya bakmaları yeter. Karşılıklı bir ilişkide cam iki taraftan temizlenir. Bu ağır. Kabul edilebilir değil. Aykut Kocaman camianın en önemli insanlarından birisi. Aykut hoca ile gönül bağımız devam ediyor. Aykut hoca antrenörün ötesinde bir şeydir. Hala aynı noktadayız. Samimiyet, dostluk ve kardeşlik tamam ama bu yapılanlar doğru değil. Şenol Güneş'in dün yaptığı hareketten sonra 'Bazı kuşlar tek uçar, bazıları sürüyle' açıklamaları da artık inandırıcı gelmez. Şenol Güneş'in Sarpsborg maçında yaptıklarını kınıyoruz."

Tüm camialara eşit mesafede olduklarını vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Biz Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da ağırlarız. Taraftarlar ve yöneticilerin de tüm maçlara gelmesini istiyoruz. Biz her adımı atmaya razıyız. Ama karşılığını görmek kaydıyla. Negatiflikten besleniyorlarsa bunun kimseye faydası yok. Bu açıklamalar yöneticilere değil taraftarlara zarar veriyor. Canlar alınıp veriliyor. Aklıselim davranmalılar. Küfürlere destek vermek kabul edilebilir değil. Doğruyu ispat etmek kişilere düşüyor. Ali Başkan, Şenol Güneş'e niye çiçek versin. Böyle bir iddia külliyen yalan. Ağırlamak başka bir şey. Tabii ki ağırlayacağız. Fenerbahçe taraftarının derbide küfür etmeyeceğine inanıyoruz. Bütün provokasyonlara rağmen küfür etmeyeceklerdir. Fenerbahçe taraftarına büyük görev düşüyor."

"Sonuç ve futbol kabul edilebilir değildi"

Semih Özsoy, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldukları maçta oynanan futbolun ve alınan sonucun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Hırvatistan'da kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Özsoy, "Dinamo Zagreb maçındaki sonuç ve oynanan futbol kabul edilebilir değildi. Futbolculardaki isteksizlik bizi üzdü. Ama bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Bugün Başkan Ali Koç ile tesislerdeydik. Küçük bir toplantı yapıldı. Takımın bu durumu en kısa sürede atlatacağına inanıyorum." diye görüş belirtti.

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandığını aktaran Özsoy, "Oynanan futbol bizi kesinlikle tatmin etmiyor ama gruptan yüzde 100 çıkarız." ifadesini kullandı.

"Cocu şu ana kadar başarılı değil"

Semih Özsoy, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu şu ana kadar başarılı bulmadığını belirtti.

Acil karar vermek istemediklerini kaydeden Özsoy, "Az bir süre oldu. Cocu, şu ana kadar başarılı değil. Hemen alınması gereken bir karar olduğuna inanmıyorum. Ama sporda 1-2 gün sonraki durum bizi karar almaya itebilir. Hatalarımızla restleşmeyeceğiz. Gerekeni yaparız. Yanlış olduğuna inandığımız konularda asla ısrarcı olmayız. Derbide aksi bir durum düşünmüyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal iddiaları

Semih Özsoy, teknik direktör Ersun Yanal'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın başında bir teknik direktör bulunduğunun altını çizen Özsoy, "Yolumuza devam ediyoruz. Biz yönetimde olduğumuz sürece 'Şu gelemez ya da gidemez' demiyoruz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yaptı. En erken şampiyonluğu getirdi. Şahsında cevaplayamam. Hocamız var. Gündemimizde öyle bir şey yok." diye konuştu.

"Futbolcu maaşlarında Türk lirasına dönmekte fayda var"

Semih Özsoy, kulüplerin çıkarları için futbolcu maaşlarında Türk lirasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ülke menfaati için bunu yapmak zorunda olduklarını kaydeden Özsoy, "Zaten bunun olması gerektiği söylendi. Görüşmeler devam ediyor. Kulüplerin de çıkarı için maaşlarda Türk lirasına dönmekte fayda var. Kulüpler bu konuda beraber hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.