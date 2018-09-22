Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 11'ini Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında Galatasaray, evinde 4-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Akhisarspor, evindeki 6 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 5 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 6, Galatasaray 12 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Diğer yandan, taraflar geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek turu geçti.

Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor

Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya puan tablosunun ilk sırasında girdi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Galatasaray, moral depoladı. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor müsabakasını kazanarak, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderliği devralmak istiyor.

Galatasaray'da cezalı Younes Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor ise Süper Lig'e iyi başlayamadı. Ege temsilcisi, 5 hafta sonunda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle puan tablosunun dibine demir attı.

Seleznov yarın forma giyemeyecek

Ligde ilk 5 haftada galibiyeti olmayan ve sadece 2 puana sahip Akhisarspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdı. Susic'in yerine geçici olarak takımı Cem Kavçak'a emanet eden yeşil-siyahlı ekip, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda konuk ettiği Krasnodar'a 1-0 yenildi.

Akhisarspor, 6. hafta mücadelesinde yarın lider Galatasaray karşısında bu sezon ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Miguel Lopes'in yanı sıra cezalı Yevgen Seleznov yarın forma giyemeyecek.

Muhabir: Çetin Arslancan