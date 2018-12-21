Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında yendi

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'yı 24 sayı farkla 89-65 yendi.

Podgorica'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 önde kapatan Fenerbahçe Beko karşısında, ikinci çeyrekte Karadağ temsilcisi iyi savunma yapınca, takımlar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 67-55, maçı da 24 sayı farkla 89-65 kazandı.

Fenerbahçe Beko, üst üste 10, toplamda ise 13. galibiyetini elde ederek 14. haftayı da lider tamamladı. Buducnost VOLI ise 11. yenilgisini yaşadı.



Muhabir: Erkan Tiryaki