Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve sezonun ilk yarısının son haftasında yarın rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

anasayfa > spor, futbol 21.12.2018 Hüseyin Eroğul Istanbul

Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

İSTANBUL

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

Babel dönüyor 

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.

Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

Caner Erkin cezalı 

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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