Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

İSTANBUL
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.
Babel dönüyor
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.
Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.
Caner Erkin cezalı
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.
Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
Muhabir: Hüseyin Eroğul