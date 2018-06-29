Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

İSTANBUL
Fenerbahçe Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Yönetim kurulu toplantısından sonra kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, görev dağılımının belli olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin yeni görev dağılımında "asbaşkan" görevinin olmaması dikkati çekti.
Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan vekili, basketbol şubesi sorumlusu ve basın sözcüsü: Semih Özsoy
Başkan yardımcısı, muhasip üye, kurumsal yapıdan sorumlu: Mehmet Burhan Karaçam
Fenerium, teknoloji ve dijital dönüşüm, Fenercell'den sorumlu: Nevres Erol Bilecik
Genel sekreter, üye ilişkileri, şube ve derneklerden sorumlu: Sevil Zeynep Becan
Kamu ilişkileri, vergi ve mali işlerden sorumlu: Şaban Erdikler
Pazarlama ve gelir yaratma, marka yönetimden sorumlu: Mustafa Tankut Turnaoğlu
Hukuk işlerinden sorumlu: Fethi Pekin
Taraftar komitesi sorumlusu, pazarlama ve gelir yaratma yardımcısı: Metin Şen
Eğitim kurumları ve eğitim tesislerinden sorumlu: Turhan Şahin
Stat ve sportif tesisler ile spor şubeleri sorumlusu: Mustafa Kemal Danabaş
FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi), kamu ilişkileri yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering: Acar Sertaç Komsuoğlu
Voleybol şubesi ve sosyal sorumluluk sorumlusu: Simla Türker Bayazıt
Yatırım, projeler ve gayrimenkuller, eğitim kurumları ve eğitim tesisleri yardımcısı: Ömer Okan
Yatırım, projeler ve gayrimenkullerden sorumlu: Burak Çağlan Kızılhan
Yedek üyelerin görev dağılımı ise şöyle yapıldı:
Belgin Aral (Vergi ve mali işler yardımcısı, üye ilişkileri yardımcısı), Alper Pirşen (Hukuk işleri yardımcısı), Ozan Korman Tarman (Dış ilişkiler, marka yönetimi yardımcısı), Metin Sipahioğlu (Kurumsal iletişim, basketbol kadın şubesi yardımcısı), Selahattin Baki (Dış ilişkiler yardımcısı), Muhittin İlker Dinçay (Spor şubeleri sorumlu yardımcısı, voleybol şubesi yardımcısı), Esra Nazlı Ercan (Üye ilişkileri yardımcısı, sosyal sorumluluk yardımcısı)
Muhabir: Erkan Tiryaki