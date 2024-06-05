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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ücretini KAP'a bildirdi

Sarı lacivertli kulüp, Portekizli teknik adamla sezonluk 10 milyon 500 bin avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fatih Erel  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ücretini KAP'a bildirdi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun "yıllık garanti ücretini" Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada Mourinho ile yapılan sözleşmenin süresinin 2 yıl olduğu ifade edildi.

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