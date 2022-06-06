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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bruno Alves futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.06.2022
Bruno Alves futbolu bıraktı

Ankara

Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe'de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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