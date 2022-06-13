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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

Süha Gür   | 13.06.2022
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'da

Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Fenerbahçe'nin, orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

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