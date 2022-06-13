Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'da
Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.
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