Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Istanbul
Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed
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