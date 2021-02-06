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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Ercan Çakar   | 06.02.2021
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Istanbul

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed


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