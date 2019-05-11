Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Akhisarspor'dan Süper Lig'e veda

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Akhisarspor, küme düşen ilk takım oldu.

Süha Gür   | 11.05.2019
Akhisarspor'dan Süper Lig'e veda

Istanbul

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda etti.

Ligde 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası finali olmak üzere 4 maçtır yenilmeyen Akhisarspor, bu sefer rakibine mağlup oldu.

Bu sonuçla ligde kalma şansı kalmayan Akhisarspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. 

Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'deydi

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başaran Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak Süper Lig'deki mücadelesinin ardından bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.

Ligden düşmeyenler

Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmemişti.

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

Göztepe pes etmedi

Göztepe pes etmedi

Fenerbahçe evinde kazandı

'Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı'

Mbaye Diagne'den Süper Lig rekoru

Mbaye Diagne'den Süper Lig rekoru
Marko Guduric, heyecanla Dörtlü Final'i bekliyor

Marko Guduric, heyecanla Dörtlü Final'i bekliyor
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda