Galatasaray tek golle üç puana uzandı

Fotoğraf:AA/Evren Atalay

İZMİR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı müsabakada Galatasaray, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.

38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.

72. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-1

79. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.