Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi

İstanbul
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.