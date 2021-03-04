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Spor, Futbol

Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı.

Ercan Doğan   | 04.03.2021
Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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