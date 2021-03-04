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Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde yara aldı

Fenerbahçe evinde ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 04.03.2021
Fenerbahçe evinde yara aldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Samatta (10), Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Hakan Özmert (88) ile mücadele etti. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz, dar açıdan şutunu attı, kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı, Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.

83. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Valencia, çalımlarla ceza sahasına girdi. Üç rakibinden kurtulan Valencia açısını düzeltip şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu, yan direğe çarpan top, kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse, ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta, kaleci Boffin son anda topu kurtardı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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