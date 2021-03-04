Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.
Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe üçüncü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 berabere bitti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 üstünlük kuran ve Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Gaziantep-Gençlerbirliği: 2-1
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 2-2
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
29. hafta programı
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserisopr (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.