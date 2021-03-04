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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Ligin 28. haftası üç maçla tamamlandı. MKE Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 04.03.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe üçüncü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 berabere bitti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 üstünlük kuran ve Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Gaziantep-Gençlerbirliği: 2-1

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 2-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

29. hafta programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserisopr (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

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