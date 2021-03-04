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Spor, Futbol

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile iki yönetici ve bir futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübünün yanı sıra başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Ercan Doğan   | 04.03.2021
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile iki yönetici ve bir futbolcu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünün yanı sıra başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz kurula sevki kararlaştırıldı.

MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Mustafa Muhammed ise kural dışı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Galatasaray Kulübü de talimatlara aykırı hareket ve kulüp sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi.

Gaziantep oyuncusu Mirallas ile MKE Ankaragücü Kulübünün de PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.





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