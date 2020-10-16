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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e yenildi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 yenildi.

Ercan Doğan   | 16.10.2020
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e yenildi Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Istanbul

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 yenildi. 

Fenerbahçe Beko ikinci kez mağlup olurken, Bayern Münih üçüncü galibiyetini elde etti. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 3. dakikada 6-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, pota altını iyi savundu ve 9. dakikada De Colo'nun üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya (27-7) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu da 28-9 önde geçti.

Rakibin uzun oyuncuları karşısında alan savunmasını iyi yapan ev sahibi ekip, Ulanovas'ın basketiyle 15. dakikada 21 sayılık üstünlük yakaladı: 37-16. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 45-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, rakibin sert savunması karşısında sayı bulmakta zorlanırken, pota altını daha iyi kullanmaya başlayan Bayern Münih, Sisko'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 10 sayıya (51-41) indirdi. Rakibin alan savunması karşısında pota altında etkili olamayan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 58-48 önde geçti.

Son periyodun başında Reynolds ile 5 sayı bulan Bayern Münih, Weiler-Babb'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada ilk kez öne geçti: 63-65. Rakibinin alan savunmasını Vesely ile delmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 39. dakikada 68-68 beraberliği yakaladı. Son dakika içinde Brown ile hücumu değerlendiremeyen sarı-lacivertli ekip, aynı oyuncunun yaptığı teknik fauller sonrası bitime 28 saniye kala 71-68 geriye düştü. Fenerbahçe Beko, son bölümde Lucic'in sayılarına engel olamadı ve karşılaşmadan 75-71 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısında Reynolds ile Lucic'i durdurmakta zorlandı. İlk yarıda ribauntlarda 20-13 üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda sadece 7 ribaunt alabilirken, rakibinin 27 ribaunduna engel olamadı.

Evinde CSKA Moskova'ya yenilen Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Maçta 20 kadar sarı-lacivertli de tribünden takımlarına destek verdi.

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