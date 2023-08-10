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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı.

Can Öcal  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.

Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.


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