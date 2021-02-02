Euro
8.61
Dolar
7.13
BIST 100
1,510.07
Altın
1,848.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Berad Büyük   | 02.02.2021
Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep

Istanbul

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte herhangi bir cezalı oyuncu bulunmazken, Koray Altinay, Emiliano Viviano ve Lucas Biglia Gaziantep müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı
Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti

Benzer haberler

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep

Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in maliyeti belli oldu

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in maliyeti belli oldu